O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o encontro frente ao Gil Vicente, da 22.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição voltou a contar com Francisco Meixedo, guarda-redes que treinou integrado ainda que de forma condicionada. Em sentido contrário, Gabriel Veron e Galeno fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.



Os campeões nacionais voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição fala aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo diante do Gil Vicente, agendado para as 20h30, do próximo domingo.