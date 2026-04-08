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Há 45 min
FC Porto esgota bilhetes e prepara ‘invasão’ a Estoril
Dragões anunciaram que já não há ingressos para o setor visitante
AL
Dragões anunciaram que já não há ingressos para o setor visitante
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O FC Porto anunciou, esta tarde, que os bilhetes destinados ao setor visitante do Estádio António Coimbra da Mota estão esgotados.
Ora, depois do empate caseiro diante do Famalicão (2-2), os adeptos azuis e brancos não se fazem rogados no apoio à turma de Francesco Farioli e preparam uma ‘invasão’ ao reduto do Estoril.
O jogo relativo à 29.ª jornada da Liga está marcado para as 20h30 de domingo. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, aqui no Maisfutebol.
Bilhetes esgotados 💪 https://t.co/lahopaWYio— FC Porto (@FCPorto) April 8, 2026
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