O FC Porto anunciou, esta tarde, que os bilhetes destinados ao setor visitante do Estádio António Coimbra da Mota estão esgotados.

Ora, depois do empate caseiro diante do Famalicão (2-2), os adeptos azuis e brancos não se fazem rogados no apoio à turma de Francesco Farioli e preparam uma ‘invasão’ ao reduto do Estoril.

O jogo relativo à 29.ª jornada da Liga está marcado para as 20h30 de domingo. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, aqui no Maisfutebol.