Depois de conquistar a Taça da Liga, o FC Porto iniciou, esta segunda-feira, a preparação para o jogo com o Marítimo, da 18.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal, Evanilson fez treino integrado condicionado. Em sentido contrário, Grujic e Meixedo fizeram apenas tratamento e não estiveram às ordens de Sérgio Conceição.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta terça-feira, às 10h00, no Olival. Duas horas depois, o técnico do FC Porto vai fazer a antevisão ao jogo na Madeira (19h00) em conferência de imprensa.