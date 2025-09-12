O FC Porto prossegue os preparativos para a receção ao Nacional deste sábado. Na manhã desta sexta-feira, o plantel portista treinou com uma novidade. William Gomes, que marcou o golo do mês de agosto, já realizou treino condicionado. O avançado brasileiro, na quinta-feira, encontrava-se ainda em tratamento e trabalho de ginásio. 

De resto, todos os outros elementos que compõem o boletim clínico dos dragões mantêm-se na mesma condição: Alberto Costa (tratamento e trabalho de ginásio), Martim Fernandes (treino condicionado) e Luuk de Jong (tratamento).

O FC Porto recebe o Nacional este sábado, para a quinta jornada da Liga, com o apito inicial agendado para às 18 horas no Estádio do Dragão. Uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.



 

