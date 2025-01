Poucas horas depois do desaire caseiro frente ao Olympiakos, para a Liga Europa, o plantel do FC Porto iniciou a preparação da receção ao Santa Clara, para a 19.ª jornada da Liga portuguesa.

Martim Fernandes, a recuperar de lesão, evoluiu para treino condicionado, ao contrário de Marko Grujic e Iván Marcano, os restantes nomes no boletim clínico dos «dragões».

A principal novidade no Olival foi a presença do médio internacional angolano, Domingos Andrade, que integra o plantel da equipa B e mostrou-se a José Tavares, que voltou a orientar o apronto.

Ao contrário do que aconteceu no duelo com o Olympiakos, o técnico interino dos portistas não fará a antevisão à partida com o Santa Clara, agendado para domingo (18:00), no Estádio do Dragão.