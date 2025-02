O FC Porto realizou este sábado mais um treino no Olival, com três baixas no plantel: no boletim clínico dos Dragões permanecem Martim Fernandes, Marcano e Marko Grujic, todos em tratamento.

Para compensar as ausências, os jovens Denis Gutu e André Lopes, da equipa B, foram chamados aos trabalhos da equipa principal, liderados pelo argentino Martín Anselmi.

A equipa portista, recorde-se, está a preparar o jogo de segunda-feira, com o Rio Ave, em Vila do Conde, e nesse sentido volta a treinar este domingo, às 10h30, no Olival. Às 13h30, o treinador Martín Anselmi fará a antevisão do encontro em conferência de imprensa.