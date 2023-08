O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Rio Ave, da terceira jornada da Liga.



Na sessão desta manhã, Sérgio Conceição não pôde contar com três jogadores: Baró, Evanilson e Veron fizeram apenas tratamento, segundo informam os dragões no site oficial.



Os azuis e brancos voltam a trabalhar esta sexta-feira, às 10h30 no Olival. A visita a Vila do Conde está agendada para as 20h15 da próxima segunda-feira.