O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o encontro frente ao Santa Clara, da 28.ª jornada, ainda sem os internacionais.



Na sessão desta manhã, Sérgio Conceição não pôde contar com Pepe, Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Matheus Uribe (Colômbia), futebolistas que se encontram ao serviço das respetivas seleções. Por sua vez, Taremi encontra-se em trânsito, de regresso ao Porto, depois de ter sido dispensado da seleção do Irão.



Wilson Manafá (tratamento), Pepê (treino condicionado) e Bruno Costa (treino condicionado) são os nomes que figuram no boletim clínico dos dragões.



O FC Porto tem nova sessão de trabalho marcada para as 10h30, esta quarta-feira. Os azuis e brancos, líderes da Liga, recebem o Santa Clara na próxima segunda-feira, às 20h15.