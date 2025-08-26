Desfrutada a folga pela goleada ao Casa Pia (4-0), o plantel do FC Porto iniciou a preparação da visita ao Sporting, no Olival. Na manhã desta terça-feira, Francesco Farioli não contou com Martim Fernandes (tratamento), Pepê (trabalho de ginásio) e Samu (tratamento).

Os dragões regressam ao trabalho no centro de treinos na manhã de quarta-feira, de novo à porta fechada.

Os comandados de Farioli ocupam a liderança da Liga, com nove pontos, igualados por Sporting e Moreirense. Há visita ao bicampeão nacional na noite de sábado (20h30).