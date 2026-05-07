O campeão FC Porto prosseguiu nesta quinta-feira a preparação para a deslocação à Vila das Aves, para o duelo com o AVS, relativo à 33.ª e penúltima jornada da Liga, com apenas três indisponíveis no plantel de Francesco Farioli, mas já com Oskar Pietuszewski integrado depois de ter ido à Polónia realizar exames académicos.

O jovem internacional polaco tinha viajado para a Polónia, devidamente autorizado pelo clube, para terminar o secundário, mas já está de volta a trabalho no Olival e poderá ser opção para o duelo de domingo frente ao AVS.

Nehuén Pérez também já trabalha de forma integrada, mas ainda a trabalhar de forma condicionada, restam apenas três nomes no boletim clínico: André Miranda fez apenas treino condicionado, enquanto Luuk de Jong e Samu fizeram tratamento e ginásio. Já Pablo Rosario, que recentemente foi operado à mão esquerda, trabalhou sem limitações.

Como tem sido habitual, Farioli reforçou o grupo com jogadores da equipa B, neste caso, médio Tiago Silva e o avançado André Miranda.

O FC Porto volta a treinar na manhã de sexta-feira, com mais uma sessão marcada para o Olival.

O duelo com o AVS está marcado para as 18h00 de domingo.