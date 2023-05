O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para a partida contra a Casa Pia, da 32.ª jornada da Liga.

João Mário foi o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição, segundo informam os dragões. Lesionado há cerca de um mês, o internacional sub-21 português realizou apenas tratamento.



Os campeões nacionais têm novo treino agendado para as 10h30, deste sábado, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição fala aos jornalistas em conferência de imprensa.



O FC Porto-Casa Pia está agendado para as 20h30 do próximo domingo, no Dragão.