O FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo da consagração. Esta quarta-feira, os orientados por Francesco Farioli deram continuidade à preparação do último jogo da Liga já depois de ter regresso ao trabalho esta terça-feira.

O boletim clínico manteve-se o mesmo: Nehuén Pérez (treino integrado condicionado), Martim Fernandes (tratamento e treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento e ginásio).

O técnico italiano, tal como no treino de terça-feira, chamou os jovens da equipa B, Tiago Silva e Bernardo Lima.

O FC Porto volta a treinar na manhã desta quinta-feira no CTFD Jorge Costa. Os dragões recebem o Santa Clara para a 34.ª jornada da Liga, este sábado (15h30), no jogo que irá consagrar os Campeões Nacionais.