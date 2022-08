O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o jogo contra o Rio Ave, da quarta jornada da Liga.



Tal como na véspera, Sérgio Conceição não pôde contar com três jogadores lesionados. Taremi permanece remetido a tratamento enquanto Grujic fez trabalho de ginásio e tratamento. Por sua vez, Manafá realizou treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h00, no Olival.



O Rio Ave-FC Porto está agendado para as 20h30 do próximo domingo, em Vila do Conde.