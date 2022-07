FC Porto: quatro jogadores castigados por cânticos contra o Benfica

Otávio, Fábio Cardoso, Manafá e Diogo Costa foram suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelos cânticos contra o Benfica, durante a celebração do título de campeão nacional.



Recorde-se que a queixa dos encarnados deveu-se aos cânticos insultuosos dirigidos pelos jogadores portistas ao clube da Luz durante as celebrações do título. O episódio ocorreu num convívio privado entre os jogadores e durante um direto feito pelo médio internacional português nas redes sociais.



O órgão federativo «decidiu-se pela condenação» dos quatro atletas por «injúrias e ofensas à reputação».



Ainda não é, de resto, certo que os quatro jogadores falhem a Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Tondela, no próximo sábado, visto que a decisão do CD é passível de recurso para o TAD. Certo é que Otávio não vai ser opção para Sérgio Conceição devido a castigo enquanto Manafá ainda não está totalmente recuperado da grave lesão sofrida na época anterior.



Além das suspensões a Otávio, Diogo Costa, Manafá e Fábio Cardoso, o FC Porto foi condenado a pagar uma multa de cerca de 15 mil euros.