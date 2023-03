O FC Porto prosseguiu, esta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Estoril, da 24.ª jornada da Liga.



Tal como na sessão da véspera, Sérgio Conceição não contou, no treino desta manhã, com Evanilson, Galeno e João Marcelo, trio que realizou apenas tratamento. Por sua vez, Francisco Meixedo prosseguiu em regime de treino integrado condicionado.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival.



O FC Porto-Estoril abre a jornada 24 e está agendado para as 20h15 da próxima sexta-feira.