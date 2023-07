Radamel Falcao foi homenageado pelo Dragão antes da partida de preparação entre FC Porto e Rayo Vallecano.

Antes do pontapé de saída, o internacional colombiano subiu ao relvado e dirigiu-se para o círculo central enquanto o Dragão o aplaudia de pé. O avançado de 37 anos esteve no grande círculo a ver alguns dos melhores golos que marcou ao serviço do clube portista enquanto os adeptos continuavam a aplaudir.

Assim que o vídeo acabou, «El Tigre» juntou as mãos e fez uma vénia ao Dragão.

Falcao jogou, lembre-se, no FC Porto apenas duas épocas, o suficiente para marcar 72 golos em 85 jogos e conquistar sete títulos: duas Supertaças, uma Liga Europa, dois campeonatos e duas Taças de Portugal.

Além do cafetero, também o enfermeiro dos dragões, Eduardo Braga, foi homenageado antes da partida, uma vez que este será o seu último jogo no banco da equipa.