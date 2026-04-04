Com o empate consentido nos instantes finais do jogo com o Famalicão, o FC Porto perdeu pontos pela quinta vez neste campeonato.

Contas feitas, a equipa de Francesco Farioli cedeu 11 pontos em todo o campeonato até ao momento, nove dos quais na segunda volta.

Se o recorde de pontos na Liga, pelo aproveitamento pontual até ao final da primeira volta, era uma realidade que parecia perfeitamente ao alcance, agora o melhor que os dragões podem fazer é 91 pontos.

Esse foi o registo alcançado pelo FC Porto de Sérgio Conceição em 2021/22, época em que os azuis e brancos foram campeões nacionais na última vez e estabeleceram uma marca sem precedentes.

Certo é que os azuis e brancos até garantem a conquista do título com 89 pontos, devido à vantagem no confronto direto com o Sporting que permite à equipa de Farioli ter mais um deslize (desde que a pontuar) na prova.