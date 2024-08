Depois de terem ido ao «túnel», Deniz Gül e Samu Omorodion trabalharam às ordens de Vítor Bruno.



A dupla de avançados foi, de resto, a principal novidade do treino do FC Porto deste domingo, um dia após a vitória contra o Rio Ave. No arranque da preparação para o Clássico com o Sporting, o técnico dos dragões apenas não pôde contar com Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Zaidu (treino condicionado).



O FC Porto vai folgar na segunda-feira e regressa ao trabalho terça-feira.



O Clássico frente ao Sporting está agendado para as 20h30, do próximo sábado, em Alvalade.