Boas notícias para Francesco Farioli. O FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho, para dar início à receção ao Famalicão (sábado, 20h30), já com todos os internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções integrados e sem registo de novas lesões.

Diogo Costa e Rodrigo Mora, a recuperarem de problemas físicos, trabalharam ainda de forma condicionada, mas o jovem avançado já foi integrado nos trabalhos da equipa principal.

Na sessão desta quinta-feira, no Olival, Farioli reforçou o grupo com Luís Gomes e Tiago Silva, da equipa B.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira de manhã, antes do treinador italiano apresentar-se em conferência de imprensa, às 12h45, para fazer a antevisão à receção ao Famalicão, relativa à 28.ª jornada da Liga.