O plantel principal do FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho, no Olival, como foco no Moreirense, numa sessão em que foram reintegrados mais três internacionais provenientes das seleções.

Diogo Costa, Tiago Dajló e Samu já integraram este treino, numa altura em que Nehuén Pérez (Argentina) e Eustáquio (Canadá) encontram-se ainda em trânsito depois dos respetivos compromissos internacionais.

Além dos ausentes, estão ainda entregues ao departamento médico Marcano, já integrado, mas ainda a trabalhar de forma condicionada, além de Marko Grujic e Deniz Gül que fizeram apenas tratamento.

No regresso à competição, o FC Porto viaja até Moreira de Cónegos, no próximo domingo (17h00), para o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.