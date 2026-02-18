O FC Porto retomou os treinos no Olival nesta quarta-feira – depois de dupla folga – tendo em vista a receção ao Rio Ave, no domingo (20h30). Nesta manhã, Francesco Farioli não contou com os lesionados Nehuén Pérez (treino condicionado), Jakub Kiwior (treino condicionado), Martim Fernandes (tratamento e ginásio), Luuk de Jong (tratamento) e Samu, já operado ao joelho direto.

Por isso, o treinador dos azuis e brancos reforçou o grupo com os defesas Gabriel Brás e Dinis Rodrigues, e o médio André Oliveira, provenientes da equipa B.

O FC Porto regressa ao Olival na manhã de quinta-feira.

RELACIONADOS
FC Porto: Samu operado com sucesso ao joelho direito
«Costumava dizer a Ronaldo: "Se não conseguires fazer isso, não vais jogar"»
UEFA investiga acusação de Vinicius a Prestianni no Benfica-Real Madrid