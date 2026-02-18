FC Porto
Há 10 min
FC Porto regressa aos treinos com cinco baixas e três «bês»
Depois da dupla folga, o foco na receção ao Rio Ave, no domingo
Depois da dupla folga, o foco na receção ao Rio Ave, no domingo
O FC Porto retomou os treinos no Olival nesta quarta-feira – depois de dupla folga – tendo em vista a receção ao Rio Ave, no domingo (20h30). Nesta manhã, Francesco Farioli não contou com os lesionados Nehuén Pérez (treino condicionado), Jakub Kiwior (treino condicionado), Martim Fernandes (tratamento e ginásio), Luuk de Jong (tratamento) e Samu, já operado ao joelho direto.
Por isso, o treinador dos azuis e brancos reforçou o grupo com os defesas Gabriel Brás e Dinis Rodrigues, e o médio André Oliveira, provenientes da equipa B.
O FC Porto regressa ao Olival na manhã de quinta-feira.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS