Depois de celebrado o Natal, o plantel do FC Porto regressou esta sexta-feira ao Olival para cumprir a primeira sessão de treino de preparação do jogo de segunda-feira, no Dragão, frente ao AVS.

Uma sessão que trouxe uma novidade no boletim clínico: Tomás Pérez tem uma mialgia na coxa esquerda e realizou apenas tratamento, juntando-se a Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e de Luuk de Jong (tratamento) no lote de jogadores lesionados.

De resto, Francesco Farioli contou com João Teixeira, do FC Porto B, que integrou o treino do plantel principal.

O grupo de trabalho volta a junta-se este sábado, novamente de manhã e no Olival, para mais uma sessão de treinos.