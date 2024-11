Depois de na última quinta-feira ter empatado frente ao Anderlecht (2-2) na Bélgica, o FC Porto chegou à Invicta esta tarde.



O técnico Vítor Bruno liderou a comitiva portista na chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro seguido pelo presidente Villas-Boas. O dirigente, responsável máximo pelo clube, não prestou declarações à comunicação social presente no local.



Os jogadores surgiram logo a seguir, com os rostos fechados e em silêncio, e dirigiram-se para o autocarro.



O FC Porto atravessa uma série de quatro jogos sem ganhar depois de derrotas contra Lazio, Benfica e Moreirense, às quais se junta o empate para a Liga Europa. O próximo compromisso dos azuis e brancos é para a Liga frente ao Casa Pia e está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h45, no Dragão.