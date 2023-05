O FC Porto anunciou esta terça-feira que renovou com o extremo Vasco Sousa, um jovem de 16 anos que está há seis no clube e tem o «sonho» de um dia chegar à equipa principal.

Na presente temporada, o internacional sub-16 acumulou 32 jogos e marcou 12 golos ao serviço da equipa de juniores B do FC Porto.

No momento da assinatura do novo contrato, o jovem extremo deu conta do «sonho» de chegar à equipa principal e recordou os melhores momentos que já viveu no clube. «Num torneio em França, vencemos a final contra o Barcelona e eu marquei um golo. Recordo-me também de um jogo contra o Sp. Braga em que estávamos a perder, no ano passado, e conseguimos a reviravolta. Eu marquei o 2-2», destacou.