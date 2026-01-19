O FC Porto não deixou Enzo Barrenechea sem resposta e recorreu a uma das frases utilizadas pelo médio argentino do Benfica após o clássico para resumir a difícil vitória arrancada em Guimarães no domingo à noite numa publicação nas redes sociais. As provocações que se seguiram ao clássico do Dragão continuam a fazer eco.

Tudo começou com uma story no Instagram publicada por Enzo Barrenechea depois da derrota do Benfica diante do FC Porto (0-1) em que o argentino escreveu a sigla HDMP que, em castelhano, normalmente, traduz-se por um insulto: «hijos de mil p****».

Mais tarde, Barrenechea fez uma segunda publicação em que procurou dar outro significado à mesma sigla. «Humildade, disciplina, muito trabalho e paixão».

Ora, o FC Porto aproveitou esta última publicação para caracterizar agora o triunfo em Guimarães: «Uma vitória com 𝑚𝑢𝑐𝘩𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜».