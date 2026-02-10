Um dia após o clássico no Dragão, que terminou empatado a um golo, o FC Porto respondeu ao Sporting. Em troca de comunicados, os dragões garantem ter cumprido «todos os requisitos e procedimentos regulamentares propostos pela Liga, colaborando, como sempre, com as entidades competentes». Assim, os azuis garantem estar tranquilos quanto à intenção de o Sporting apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Leia o comunicado do FC Porto na íntegra.

«O FC Porto tomou conhecimento do comunicado hoje divulgado pelo Sporting CP, no qual anuncia a intenção de apresentar uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a propósito do jogo de ontem, fazendo uma lista extensa de alegações sobre “incidentes” e enquadramentos do espectáculo, assente em factos deturpados, falsidades e teorias da conspiração, e um evidente complexo de inferioridade.»

«O FC Porto informa que cumpriu todos os requisitos e procedimentos regulamentares propostos pela Liga, colaborando, como sempre, com as entidades competentes. Por isso, o Clube está perfeitamente confortável com qualquer participação ou averiguação do Conselho de Disciplina, a quem prestará todos os esclarecimentos que entenderem necessários.»

«No FC Porto compreendemos que a grandeza e a história incomodam. Nem todos lidam bem com um palmarés que não se escreve em comunicados nem com uma identidade que não se constrói ao abrigo de uma falsa superioridade moral e de uma hipocrisia conveniente, tantas vezes repetidas até parecerem verdade.»

«O FC Porto continuará a defender a verdade desportiva com a tranquilidade de quem não precisa de gritar para existir, e com a firmeza de quem não confunde comunicados com realidade.»