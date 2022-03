Uma avaria no avião impediu o FC Porto de regressar a Portugal na última quinta-feira, imediatamente após o jogo contra o Lyon.



Forçada a ficar mais uma noite em França, a comitiva dos dragões vai viajar para a cidade Invicta esta sexta-feira durante a tarde, dois dias antes do dérbi contra o Boavista.



Os portistas ficam assim com ainda menos tempo para preparar o jogo contra os axadrezados, «uma final, crucial para o objetivo principal» segundo Sérgio Conceição.



Boavistae FC Porto defrontam-se no próximo domingo, às 20h45.