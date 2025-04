O FC Porto emitiu um comunicado esta segunda-feira a lamentar a atuação das forças de segurança no decorrer do clássico com o Benfica, bem como o lançamento de artefactos pirotécnicos da parte de adeptos do Benfica para uma zona da bancada onde estavam adeptos portistas.

Em relação à carga policial que ocorreu com o jogo a decorrer, o FC Porto classifica a atuação das forças de segurança como «inadequada» e «desproporcionada».

«Ao contrário do esperado, a intervenção dos elementos das forças de segurança ali presentes mostrou-se inadequada e desproporcionada, culminando numa carga policial e no disparo de munições não-letais por um dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) - ferindo dois adeptos do FC Porto, que receberam assistência no local», lê-se no comunicado.

O FC Porto refere ainda que esteve reunido com o Comando Metropolitano da PSP do Porto «para apurar as causas deste incidente e identificar os seus autores, bem como os motivos da intervenção protagonizada pela PSP, e imputar as devidas responsabilidades a quem terá exacerbado os poderes de atuação em vez de repor a segurança pública».

Quanto aos artefactos pirotécnicos arremessados por adeptos do Benfica, o FC Porto diz que «tal ocorrência desencadeou uma situação de pânico e apreensão junto das pessoas que assistiam ao jogo, algumas das quais crianças, e o arremesso desses objetos incandescentes originou ferimentos em duas delas».

Em relação a esta segunda situação, o FC Porto estranha o facto da PSP não ter previsto uma situação que é recorrente da parte dos adeptos do Benfica e não apenas no Estádio do Dragão.

«Além da exposição sobre as ocorrências deste domingo, o clube relembrou a PSP de que este tipo de comportamentos por parte dos adeptos do SL Benfica é recorrente (não só no Estádio do Dragão) e que os diversos episódios ocorridos na madrugada anterior em vários pontos da cidade, sempre com o recurso a artefactos pirotécnicos, indiciavam a intenção de os utilizar durante o clássico - o que veio a suceder, colocando em perigo quem se deslocou ao Estádio do Dragão».

O clube refere ainda que, na sequência da reunião, o Comando Metropolitano da PSP vai iniciar um «processo de averiguações no sentido de averiguar todos os factos e responsabilidades decorrentes dos diversos episódios que atentaram contra a segurança dos adeptos do FC Porto».

A fechar o comunicado, o FC Porto recorda que esta temporada já foi sancionado com um jogo de interdição por uma situação em que um adepto lançou um «objeto semelhante» para uma bancada repleta de público.

O comunicado na integra: