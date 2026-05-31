O FC Porto revelou este domingo «consternação» pelo falecimento, aos 97 anos, do seu antigo dirigente Álvaro Pinto, histórico vice-presidente distinguido com o Dragão de Ouro e sócio condecorado com a Roseta de Diamante.

«O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia da morte de Álvaro Pinto (…) O FC Porto endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Álvaro Pinto, uma figura incontornável da história do clube», escreveu o clube do Dragão nas suas plataformas.

Em 1982, Álvaro Pinto integrou a direção liderada por Pinto da Costa, em 1994 foi distinguido como o dirigente do ano, em 1999 recebeu a Roseta de ouro e em 2025 a de Diamante, raridade que celebra os 75 anos de sócio do FC Porto.

O velório está marcado para as 11h30 de segunda-feira na igreja de Santo António das Antas, no Porto, e a celebração religiosa terá início às 15h30 do mesmo dia, após a qual o corpo seguirá para o crematório da Lapa.