O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, todos os detalhes para a festa de sábado, que celebra a conquista do 31.º campeonato do clube. De acordo com a informação dos dragões, a equipa chega aos Aliados por volta da meia-noite.

Os azuis e brancos já tinham anunciado que iria haver um espetáculo de drones e pirotecnia na Ribeira à chegada da equipa, depois do jogo contra o Santa Clara (15h30). Agora, o novo campeão nacional revelou os horários detalhados, bem como todos os artistas presentes nos Aliados.

Depois da festa na Ribeira (21h30), a chegada do FC Porto à Câmara Municipal do Porto está prevista para a meia noite, momento que conta com novo espetáculo pirotécnico. Antes dos jogadores subirem ao palco, Pedro Abrunhosa atuará. A última atuação ao vivo da noite fica encarregue de Gavin James. Para encerrar a festa, está previsto um último momento pirotécnico.