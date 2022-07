Ricardo Costa [na foto] e Capucho vão orientar as equipas de sub-17 e de sub-19 do FC Porto, respetivamente, confirmou o Maisfutebol após notícia avançada pelo «Jogo».



O antigo defesa vai estrear-se como técnico principal depois de duas temporadas no papel de adjunto no Belenenses SAD e nos sub-19 dos dragões. Ricardo Costa, de 41 anos, que jogou oito épocas no emblema azul e branco [entre 1999 e 2007], sucede a Ricardo Malafaia.



Por sua vez, Capucho regressa aos sub-19 do FC Porto, cargo que ocupou entre 2012 e 2014. O ex-futebolista de 50 anos [que jogou nos azuis e brancos entre 1997 e 2003], trabalhou ainda na equipa B portista antes de interromper uma ligação de oito anos à formação, iniciando a carreira de treinador, tendo orientado Rio Ave, Varzim, Mafra e Sp. Covilhã.



Estas não são, de resto, as únicas mudanças na formação do clube. Na última quinta-feira, Filipe Ribeiro foi anunciado como novo coordenador da formação do FC Porto, sucedendo a António Natal.