Rodrigo Mora assinou contrato profissional com o FC Porto.



O médio ofensivo, que está nos dragões desde 2016 depois de ter iniciado o seu percurso no Custóias, considerou este um passo «muito grande» na carreira e traçou os objetivos a longo prazo.



«Quero chegar à equipa A e vencer a Champions», referiu, citado pelos meios do clube azul e branco.



Considerado uma das maiores promessas da formação portista, Mora fez história no jogo da equipa B frente ao Tondela, em janeiro: com 15 anos, oito meses e dez dias, tornou-se no futebolista mais jovem do país a jogar nas Ligas profissionais.



Além da participação na II Liga, Rodrigo Mora já leva 14 golos e 11 assistências em 30 jogos pela equipa de sub-17 do FC Porto.