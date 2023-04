Rodrigo Morais, jovem central de 14 anos, assinou esta quinta-feira o primeiro contrato de formação com o FC Porto, depois de ter chegado ao Dragão em 2021, proveniente do Estarreja.

«Sinto-me muito feliz por esta renovação. É sinal que tenho trabalhado bem e que as pessoas do clube confiam em mim. Esta renovação dá-me mais responsabilidade», destacou o jovem defesa em declarações às plataformas do clube.

Rodrigo Morais tem como principais referências Pepe e Fábio Cardoso. «Jogam na minha posição e, quando olho para eles, imagino-me no lugar deles, pois o meu objetivo é chegar à equipa principal», referiu ainda.