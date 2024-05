O FC Porto comunicou à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), esta sexta-feira, as propostas a apresentar na AG da SAD, agendada para 28 de maio, na qual será eleita a nova administração.



O novo presidente do clube, André Villas-Boas, será o presidente do Conselho de Administração com «direito de veto nas deliberações» enquanto Pereira da Costa ocupará o papel de administrador executivo. Carlos Gomes da Silva, ex-CEO da GALP, será o vice-presidente ao passo que Maria do Rosário Moreira e Ana Teresa Lehman (antiga secretária de Estado da Indústria) são as administradoras não executivas (cumpre-se a quota de género).



Por sua vez, a Comissão de Vencimentos terá como presidente Óscar João Atanázio Afonso com Nuno Alexandre Ferreira Pereira Alves e Pedro Rocha e Silva a serem vogais. Por sua vez, o presidente da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto vai ser proposto para AG da SAD.