Na noite de 22 de dezembro, em Alverca, Borja Sainz atingiu o sétimo golo na época em grande estilo. De tal modo que recebeu o prémio de melhor golo de dezembro na Liga, numa votação protagonizada pelos adeptos.

Para trás ficaram Ricardo Horta (Sp. Braga), Kikas (Estrela da Amadora), Tunde (AVS), Alexandro Amorim (Alverca) e Aursnes (Benfica).

Em 27 jogos, Sainz acumula sete golos e três assistências. O extremo espanhol reforçou o FC Porto no último verão, assinando até junho de 2030, com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.