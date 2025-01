O FC Porto vai apresentar-se desfalcado frente aos israelitas do Maccabi Telavive, em Belgrado, na última e decisiva jornada da fase de grupos da Liga Europa, depois de Nehuén Pérez e Samu Omorodion terem visto cartões amarelos que os afastam da última ronda.

O FC Porto tinha três jogadores em risco, antes do embate de quinta-feira com os gregos do Olympiakos, mas apenas Nico González conseguiu evitar a suspensão por motivos disciplinares.

Nehuén Pérez viu um cartão amarelo logo aos 23 minutos, após falta dura sobre Masouras, enquanto Samu foi punido no início da segunda parte, aos 53 minutos, após disputa com Dani Garcia.

Recordamos que o avançado espanhol também vai falhar o próximo jogo do FC Porto na Liga, em casa, frente ao Santa Clara, depois de ter visto um cartão vermelho já depois do final do jogo com o Gil Vicente que o FC Porto acabou por perder por 3-1.

A derrota do FC Porto, na passada quinta-feira, diante do Olympiakos (0-1), complicou as contas na Liga Europa, mas a equipa do Dragão ainda pode chegar ao play-off da segunda competição da UEFA em caso de vitória ou mesmo com um empate (veja aqui todas as contas do FC Porto).