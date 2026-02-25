O FC Porto partilhou um vídeo nas redes sociais, no qual mostra Samu a regressar ao Centro de Centro de Treinos, no Olival. Isto depois de ter sido operado em Espanha à lesão sofrida lesão no joelho direito, no jogo diante do Sporting.

O avançado espanhol vai começar a tratar a lesão ligamento cruzado anterior do joelho direito no Olival e junta-se, agora, a Luuk De Jong, Nehuén Perez, Thiago Silva, Kiwior e Martim Fernandes na recuperação das respetivas lesões.

Os dragões preparam, recorde-se, o embate frente ao Arouca a contar para a 24.ª jornada da Liga, marcado para as 18h45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão.

Ora veja o vídeo partilhado pelo FC Porto: