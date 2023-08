Depois de um dia de folga, o FC Porto começou a preparar a receção ao Arouca, da quarta jornada da Liga.



O mais recente reforço dos dragões, Jorge Sánchez, já esteve às ordens de Sérgio Conceição. Além do mexicano, o técnico portista recebeu outra boa notícia: Evanilson evoluiu para treino integrado condicionado e está mais perto da recuperação.



Em sentido contrário, Veron e Baró fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto-Arouca joga-se às 18h00 do próximo domingo.