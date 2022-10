Sérgio Conceição chamou 24 jogadores para o jogo deste sábado do FC Porto contra o Portimonense, no Algarve.



Na lista de convocados destaque para as presenças de João Marcelo e de Bernardo Folha, futebolistas que têm sido presença assídua na equipa B dos dragões. Em sentido contrário, Pepe, lesionado, não viajou para o sul do país assim como Manafá e Marcano.



O Portimonense-FC Porto joga-se este sábado, às 18h00, em Portimão.



A lista dos jogadores que viajaram para o Algarve:



Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel;



Defesas: Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu, Rodrigo Conceição, João Mário, Wendell e João Marcelo;



Médios: Uribe, Grujic, André Franco, Otávio, Bruno Costa, Eustáquio e Bernardo Folha;



Avançados: Veron, Taremi, Pepê, Galeno, Danny Namaso, Toni Martínez e Evanilson;