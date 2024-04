O FC Porto continua a preparar a receção ao Famalicão, a contar para a 29ª jornada da Liga.

No treino desta quinta-feira, Sérgio Conceição teve grande parte do plantel à disposição, com exceção para Fábio Cardoso, que realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio, assim como Samuel Portugal, Marcano e Zaidu, todos eles no boletim clínico dos azuis e brancos.

Esta sexta-feira, o técnico dos dragões realiza a habitual conferência de antevisão ao encontro, pelas 12h, sendo que antes, às 10h30, o plantel volta a treinar-se.

A receção do FC Porto ao Famalicão está marcada para este sábado, às 18h, no Estádio do Dragão.