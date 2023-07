Sérgio Conceição foi suspenso por 30 dias e multado em 10.200 euros pela Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



Em causa estão os factos ocorridos na partida entre o FC Porto e o Casa Pia, da 32.ª jornada da Liga 2022/23. Lembre-se que no final do jogo houve um desentendimento entre os bancos das duas equipas imediatamente depois de os dragões terem feito o 2-1.



De resto, o órgão federativo tinha anunciado em maio a abertura de processos disciplinares a Sérgio Conceição, a Vasco Matos, na altura treinador adjunto do Casa Pia, à equipa de arbitragem e aos delegados por «factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal não descritos nos relatórios oficiais de jogo».



Refira-se ainda que Vasco Matos, atual treinador do Santa Clara, foi igualmente punido com 30 dias de suspensão, mas recebeu uma multa inferior (4.080 euros).



O primeiro jogo oficial do FC Porto na nova temporada será contra o Benfica, a 9 de agosto, na Supertaça Cândido de Oliveira. Espera-se que o clube portista recorra da decisão.