Após várias semanas sem falar aos jornalistas em conferência de imprensa antes e depois dos jogos, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão da receção do FC Porto ao Portimonense, da 25.ª jornada da Liga.



Segundo informam os dragões na crónica de treino, o técnico tem a conferência de imprensa agendada para as 12h00, no Olival. De resto, a sessão desta sexta-feira voltou a ter os mesmos indisponíveis: Diogo Costa, Pepe, João Mário, João Marcelo e Evanilson fizeram apenas tratamento.



Os campeões nacionais voltam a trabalhar este sábado, às 10h30, no Olival. O jogo contra o Portimonense está marcado para as 20h30 do próximo domingo.