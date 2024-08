O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a preparação para o Clássico frente ao Sporting, da quarta jornada da Liga.



Segundo informam os dragões, Vítor Bruno orientou dois treinos com vista à visita a Alvalade. Ausentes estiveram, à semelhança do que tinha acontecido na véspera, Marcano (trabalha de ginásio e tratamento) e Zaidu (treino integrado condicionado).



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira de manhã.



O FC Porto joga em Lisboa, frente ao Sporting, no próximo sábado, a partir das 20h30 horas num jogo que será apitado por Luís Godinho.