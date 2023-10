A Federação do Canadá anunciou, através das redes sociais, que Stephen Eustáquio contraiu uma lesão enquanto se encontrava ao serviço da seleção canadiana. O jogador não estará disponível para defrontar o Japão e, por isso, foi dispensado da seleção.

Eustáquio regressa amanhã ao Porto e será reavaliado pelo departamento médico do FC Porto, de forma a iniciar de imediato o trabalho de recuperação. O médio junta-se a Pepe, Zaidu, Gabriel Verón e Marcano no lote de lesionados do plantel.