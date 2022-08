Medi Taremi está entregue ao departamento clínico do FC Porto depois de ter saído do clássico com o Sporting com problemas físicos.

De acordo com o Porto Canal, o avançado, que foi substituído aos 72 minutos por Galeno, está a recuperar de um «traumatismo no joelho esquerdo».

O avançado iraniano esteve na origem do primeiro golo do FC Porto ao chocar com Adan, deixando a bola à disposição de Evanilson.

Na próxima jornada, dentro de uma semana, o FC Porto visita Vila do Conde para defrontar o Rio Ave.