O FC Porto vai ter de entregar 240 mil euros ao Sporting pelo mecanismo de solidariedade relativo à transferência de Francisco Conceição para a Juventus, formalizada esta terça-feira, no valor total de 32 milhões de euros.

O mecanismo imposto pela UEFA, que tem por objetivo financiar os clubes formadores, dita que cinco por cento do valor da transferência, neste caso 1,6 milhões de euros, seja distribuído pelos clubes formadores, entre os 12 e os 23 anos de idade.

Francisco Conceição chegou ao Sporting com apenas dez anos, mas, para esta contabilidade, contam apenas os três anos que cumpriu de leão ao peito, entre os 12 e os 15 anos, antes de sair para o FC Porto em 2017. Neste período, a UEFA determina que seja atribuído 0,25 por cento do valor definido por cada ano, ou seja, 0,75 por cento, que se traduzem nos tais 240 mil euros.

No primeiro ano no FC Porto, o filho de Sérgio Conceição foi cedido ao Padroense, mas o clube de Matosinhos não entra nestas contas, uma vez que, na altura, tinha um protocolo para receber jogadores do FC Porto.

Falta também saber agora em que circunstâncias é que o jogador foi cedido ao Ajax (2022/23) e à Juventus (2024/25), que, em teoria, teriam direito a 160 mil euros cada, uma vez que os clubes que receberam o internacional português podem ter abdicado dos direitos de formação.

A maior parte do total do valor desviado por este mecanismo, os tais 1,6 milhões de euros, vai ficar em casa, uma vez que Francisco Conceição, entre os 17 e os 22 anos cumpriu cinco temporadas no FC Porto que, assim, retém um valor entre os 800 mil euros e 1,36 milhões de euros.