O FC Porto encerrou a preparação para o jogo com o Estoril, da décima jornada da Liga, com dois lesionados.



Segundo informam os dragões, Iván Marcano fez treino integrado enquanto Grujic realizou apenas tratamento. O duo vai falhar assim o jogo com os canarinhos, agendado para as 20h30 deste domingo, no Dragão.



Já Wendell está totalmente apto e pode regressar às opções de Vítor Bruno.