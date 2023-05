O FC Porto concluiu, esta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Vitória de Guimarães, da última jornada da Liga.



Tal como nos dias anteriores, João Mário foi o único jogador que não esteve às ordens de Sérgio Conceição. O internacional sub-21 português realizou apenas tratamento e não vai ser opção para o jogo deste sábado (18h00).



Refira-se que os campeões nacionais partem para a última ronda ainda com hipóteses de revalidarem o título.



A esperança do FC Porto reside, acima de tudo, numa derrota caseira do Benfica com o Santa Clara que, aliada a um triunfo contra o Vitória, daria o título. O Benfica até pode empatar frente ao Santa Clara e mesmo que os dragões fechem a Liga com um triunfo, o primeiro lugar será definido pela diferença de golos, neste caso favorável aos encarnados (têm +59 nessa diferença de golos, para +48 dos portistas).



Tudo para decidir este sábado, a partir das 18h00.



As contas da luta pelo título