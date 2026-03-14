Thiago Silva está de luto pela morte da mãe, Ângela Maria da Silva, e vai falhar a deslocação do FC Porto a Moreira de Cónegos, jogo da 26.ª jornada da Liga que está marcado para este domingo.

O experiente central vai viajar para o Rio de Janeiro para as cerimónias fúnebres de Maria da Silva, que tinha 70 anos. Um segundo momento difícil para jogador do FC Porto que, ainda há cinco dias, também tinha perdido a sogra.

«O FC Porto recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento da mãe de Thiago Silva. Num momento de grande consternação, o clube endereça as mais sentidas condolências ao atleta e a toda a sua família. O FC Porto estará sempre ao lado de Thiago Silva e envia-lhe um abraço forte nesta hora de dor», escreveu o FC Porto numa nota enviada às redações.

As cerimónias fúnebres de Ângela Maria da Silva realizam-se este domingo no Rio de Janeiro.