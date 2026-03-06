O FC Porto anunciou esta sexta-feira, a dois dias do clássico com o Benfica, que Thiago Silva está «totalmente apto» e já integrou o treino desta sexta-feira, mas Bednarek continua a recuperar da lesão que sofreu em Alvalade.

O experiente central de 41 anos, contratado em janeiro, jogou pela última vez a 15 de fevereiro, na vitória frente ao Nacional (1-0), mas depois falhou os três jogos que se seguiram frente ao Rio Ave, Arouca e Sporting. Agora volta a estar disponível para a importante deslocação ao Estádio da Luz, para o jogo que está marcado para as 18h00 de domingo, até porque Bednarek continua em dúvida.

O central polaco, que sofreu um traumatismo nas costelas no clássico com o Sporting, fez apenas «tratamento e repouso» na sessão desta sexta-feira.

Além do central polaco, continuam também entregues ao departamento médico Martim Fernandes (treino integrado condicionado), Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento).

Ainda em relação ao treino desta sexta-feira, Francesco Farioli chamou quatro jogadores da equipa B: Tiago Silva, André Oliveira, Tiago Andrade e André Miranda.

O FC Porto volta a treinar este sábado, novamente no Centro de Treinos Jorge Costa, no Olival, desta vez, depois da conferência de imprensa do treinador italiano que está marcada para as 10h30.